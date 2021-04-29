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Ватикан заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине

ИА Regnum
1 час назад
Папа Франциск готов способствовать украинскому урегулированию. Об этом в беседе с журналистом газеты La Reppublica заявил префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри.
Ватикан готов помочь диалогу по Донбассу
Фото: ReutersReuters
Он подчеркнул, что посредническая помощь могла бы быть оказана в рамках работы минской группы. При этом в Ватикане заявили, что ничего не знают о возможной встрече президентом Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
«Уже существует минская группа, которая работает в целях посредничества. Думаю, что вероятная поддержка Святого престола может быть оказана в рамках этой работы», — отметил Сандри.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию la Repubblica сообщил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане, назвав его «идеальным местом для разговоров о мире в Донбассе».
В мире,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Папский Престол (Государство — Город Ватикан),Украина,
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