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Европарламент потребовал ввести COVID-сертификаты максимум на год

News.ru
32 минуты назад
COVID-сертификаты, свидетельствующие о прохождении гражданином вакцинации от коронавируса и подтверждающие право перемещаться по Европе на фоне пандемии, должны быть введены максимум на год. Такое требование выдвинули представители Европарламента, передаёт ТАСС.
Европарламент призвал ограничить срок COVID-сертификатов
Фото: facebook.com/europeanparliamentfacebook.com/europeanparliament
Указанное требование содержится в переговорной позиции ЕП, которая была утверждена 29 апреля на сессии в Брюсселе.
Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый сертификат ЕС — вместо цифрового зелёного сертификата, предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше, — говорится в заявлении.
Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже к лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.
По его словам, некоторые ограничения, введённые на фоне распространения инфекции, всё же придётся оставить в силе.
В мире,Дидье Рейндерс,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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