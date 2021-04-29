Лавров посоветовал Зеленскому пересмотреть «Слугу народа»

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В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом Украины, борется с коррупцией, олигархами и ездит на работу на велосипеде. Как писал «Рамблер», шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении.

В 2017 году на Украине была создана одноименная «Слуге народа» партия, а третий сезон сериала вышел перед президентскими выборами, на которых одержал победу Зеленский.

Лавров отметил, что в итоге Зеленский не пошел по пути Голобородько.

«Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает Ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения», - сказал министр.