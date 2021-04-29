Евродепутат предложил выслать дипломатов России при ЕС

Евродепутат от Эстонии заявил, что Европа должна быть единой для демонстрации солидарности с Чехией.

Он подчеркнул, что среди российских дипломатов много разведчиков. И Европа должна знать о них. Также Террас отметил, что к его предложению присоединились 73 члена Европейского парламента из 16 стран.