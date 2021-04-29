В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Чехии отказались от изучения «Спутника V»

News.ruиещё 8
40 минут назад
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение было принято якобы из-за того, что производитель не предоставил всю необходимую документацию. Об этом заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова, её слова приводит ТАСС.
Поступившей к нам документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы её изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчёте, направленном правительству, — сказала Сторова.
Она заявила, что присланная от российского производителя документация содержала в себе «десятки страниц». Недовольство фармрегулятора вызвало то, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также заявила, что в Чехии не проводились никакие клинические испытания российской вакцины. От властей страны такого распоряжения не было.
Ранее президент Чехии Милош Земан в ходе обращения к нации заявил, что поддержит закупку российской вакцины «Спутник V», если будет недостаток в других препаратах от коронавируса. При этом он отметил, что нацелен на использование европейских вакцин, которые уже сертифицированы в ЕС. К российскому препарату прибегнут в случае крайней необходимости.
В мире,Видео,Милош Земан,ЕС,ИТАР-ТАСС,Чешская Республика,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители