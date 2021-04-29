Украинские нацисты пригрозили пройти по руинам Москвы

Участники «Марша вышиванок» в Киеве , организованного в честь дня создания дивизии СС «Галичина», пригрозили России войной. Об этом сообщает «Страна.ua».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, при этом силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

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«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», - заявили участники марша.

Также они выразили надежду, что скоро «пройдут с золотым львенком (золотой лев – символ дивизии СС «Галичина». – Прим. ред.) по Донецку и руинам Москвы».

Местные власти маршу не препятствовали, несмотря на наличие на Украине закона о запрете пропаганды нацизма, пишет «Газета.ру».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник пояснил изданию, что празднование годовщины со дня создания дивизии СС «Галичина» до этого было привычным событием во Львове, а теперь его участники переносят эту практику в Киев, хотя в обоих городах это запрещено.

«Эти движения часть антироссийского тренда, поэтому одобрение на марш им дали американские кураторы», - отметил он.

При этом глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что киевская администрация как минимум частично профинансировала этот марш, хотя и заявила, что это произошло по ошибке.

«Сама идея провести такое шествие выглядит как провокация. Это событие дискредитирует украинское правое движение и международную позицию Украины, особенно в преддверии 9 мая. Более того, на фоне обсуждения возможных переговоров между президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», - заметил он.

«Рамблер» писал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.