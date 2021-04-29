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Беспорядки в городах Колумбии записали на видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад
Масштабные протесты против налоговой реформы в Колумбии переросли в беспорядки, погромы и мародёрство. Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».
Крупнейшие профсоюзы Колумбии призвали граждан выйти на улицы в знак протеста против спорного предложения о налоговой реформе. Мирный протест перерос в массовые беспорядки. Участники бунта снесли памятник экс-главе государства Мисаэлю Пастране Борреро. Десятки протестующих напали на офис банка AV Villas в Кали. Власти заявили, что 40 человек были арестованы по обвинению в саботаже, а 42 сотрудника полиции получили ранения.
Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ в крупных городах. Мэрия Боготы заявила, что 31 полицейский и мирные жители получили ранения в городе. Кали развернула армию и ввела комендантский час в 13:00 после того, как было подожжено несколько автобусов.
В мире,Видео,РИА Новости,Колумбия,
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