Беспорядки в городах Колумбии записали на видео

Крупнейшие профсоюзы Колумбии призвали граждан выйти на улицы в знак протеста против спорного предложения о налоговой реформе. Мирный протест перерос в массовые беспорядки. Участники бунта снесли памятник экс-главе государства Мисаэлю Пастране Борреро. Десятки протестующих напали на офис банка AV Villas в Кали. Власти заявили, что 40 человек были арестованы по обвинению в саботаже, а 42 сотрудника полиции получили ранения.