Байден повысит налоги для богатых американцев

Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США президент Джо Байден

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"Я не буду повышать налоги для людей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год. Корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Просто платите свою справедливую долю. Недавнее исследование показало, что 55 крупнейших корпораций страны в прошлом году не заплатили федеральный подоходный налог", - говорится в тексте речи Байдена, который был обнародован пресс-службой Белого дома в момент начала выступления.

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Президент указал на "отсутствие федеральных налогов на прибыль в размере более $40 млрд".

"Многие компании уклоняются от уплаты налогов через налоговые гавани - от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов. Они пользуются налоговыми лазейками и вычетами, которые позволяют переносить рабочие места и уводить прибыль за границу. Это неправильно", - подчеркнул американский лидер.

Повышение налоговой ставки

Он заявил о намерении реформировать систему корпоративного налогообложения, чтобы богатые компании "помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес". Глава Белого дома пояснил, что 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более $400 тыс. в год, будут платить налоги в размере 39,6%, как "это было, когда Джордж Буш - младший стал президентом".

"Мы собираемся избавиться от лазеек, которые позволяют американцам, зарабатывающим более $1 млн в год, платить по более низкой [налоговой] ставке на прирост капитала, чем платят работающие американцы. Это затронет лишь три десятых от 1% всех американцев", - указал президент.

Он добавил, что власти займутся "миллионерами и миллиардерами, которые скрывают свои налоги", и это мошенничество "оценивается в миллиарды долларов".

"Но я не буду увеличивать налоговое бремя среднего класса этой страны. Они и так платят достаточно", - обещал Байден.

Он подверг критике решение своего предшественника Дональда Трампа снизить налоги в 2017 году.

"Предполагалось, что это окупит себя и обеспечит огромный экономический рост. Вместо этого оно привело к увеличению дефицита на $2 трлн", - считает глава государства.

Байден добавил, что "вместо использования сэкономленных на налогах средствах для повышения заработной платы и инвестиций в исследования и разработки <...> миллиарды долларов попали в карманы руководителей компаний". Он привел в пример исследование, согласно которому главы некоторых крупных компаний зарабатывают в 320 раз больше, чем их средний статистический работник.

Обогащение во время пандемии

Президент указал, что распространение нового коронавируса только увеличило разрыв в доходах в США.