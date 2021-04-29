США предоставят Индии помощь для борьбы с COVID-19 на более $100 млн

Как сообщил пилот прилетевшего спецборта, полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи. Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели российские специалисты привезли таблетки, которые помогают при COVID-19. «Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа», — заявил бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.