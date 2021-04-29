Женщина узнала о собственной смерти спустя 15 лет

В 2020 году Ван, которой сейчас 39 лет, решила второй раз выйти замуж и начала оформлять документы. Ей сообщили, что ее хикоу был аннулирован в 2005 году, якобы в связи с ее смертью. Чтобы разрешить это недоразумение, китаянка обращалась в различные государственные структуры и потратила тысячи юаней, но ее попытки не увенчались успехом.