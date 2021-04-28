Умер испанский комик по прозвищу Хохотун

В сентябре 2020 года Борха оказался в больнице из-за проблем с сосудами, ему пришлось ампутировать ногу. С тех пор он оставался в медучреждении. Сегодня актер скоропостижно скончался от рецидива заболевания.

Хуан Хойя Борха получил широкую известность в интернете в 2015 году, когда на основе его интервью испанскому телевидению 2002 года был сделан мем на тему выпуска нового MacBook. С тех пор видео получило множество альтернативных титров и озвучек.