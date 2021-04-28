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Умер испанский комик Хуан Хойя Борха

Вероника Полынина
36 минут назад
Испанский комик и актер Хуан Хойя Борха, герой знаменитого мема «Хохотун», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ABC Sevilla.
Умер испанский комик по прозвищу Хохотун
Фото: InstagramInstagram
В сентябре 2020 года Борха оказался в больнице из-за проблем с сосудами, ему пришлось ампутировать ногу. С тех пор он оставался в медучреждении. Сегодня актер скоропостижно скончался от рецидива заболевания.
Хуан Хойя Борха получил широкую известность в интернете в 2015 году, когда на основе его интервью испанскому телевидению 2002 года был сделан мем на тему выпуска нового MacBook. С тех пор видео получило множество альтернативных титров и озвучек.
Как сообщал «Рамблер», 16 апреля в возрасте 52 лет умерла британская актриса Хелен МакКрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в фильмах о «Гарри Поттере» и Полли Шелби в сериале «Острые козырьки».
В мире,Гарри Поттер,телеканал АВС,
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