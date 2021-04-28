Кравчук назвал возможным «пасхальное перемирие» в Донбассе

Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников, — сказано в сообщении.
«Когда в 1993 году я беседовал с президентом России Борисом Ельциным. Он в один момент говорит: „Я хочу вам показать один документ по внешней политике РФ“. Ему принесли этот документ и там написано: „Украина была, есть и будет в системе стратегических отношений России“. Этот документ был утверждён российской Госдумой и потом стал основой российской политики», — отметил он.