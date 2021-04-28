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Кравчук оценил шанс «пасхального перемирия» в Донбассе

News.ru
52 минуты назад
Экс-президент Украины и глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что «пасхальное перемирие» в регионе возможно. Он отметил, что стороны как раз близки к взаимному пониманию в этом вопросе.
Кравчук назвал возможным «пасхальное перемирие» в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сказано в сообщении группы в Telegram, заседание по этому вопросу состоялось 28 апреля
Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников, — сказано в сообщении.
Также Украина, представители непризнанных республик и Россия продолжат работать по дополнительным мерам совершенствования механизма исключения нарушений режима прекращения огня.
Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук рассказал про тайный документ по Украине, показанный ему Ельциным.
«Когда в 1993 году я беседовал с президентом России Борисом Ельциным. Он в один момент говорит: „Я хочу вам показать один документ по внешней политике РФ“. Ему принесли этот документ и там написано: „Украина была, есть и будет в системе стратегических отношений России“. Этот документ был утверждён российской Госдумой и потом стал основой российской политики», — отметил он.
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