763 тысячи случаев COVID выявили в мире за сутки

В мире за сутки выявили 763 тысячи заражений коронавирусом, общее число случаев увеличилось до 148,32 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ
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За прошедшие 24 часа также скончались 12 тысяч пациентов, за все время — 3,1 миллиона.
Почти половина выявленных заражений приходятся на Юго-Восточную Азию. Далее следуют Европа (181 тысяча) и Северная и Южная Америка (134 тысячи).
На первом месте по распространению коронавируса находятся США (31,7 миллиона). Далее идут Индия (17, 9 миллиона), Бразилия (14,3 миллиона), Франция (5,4 миллиона) и Россия (4,7 миллиона).
Ранее американские ученые выяснили, почему при коронавирусе люди часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.
Ученые установили, что рецепторные клетки II типа, расположенные у основания и на задней части языка, содержат фермент ACE2, который становится «воротами» для коронавируса. Исследователи отмечают, что репликации вируса во вкусовых рецепторах могут объяснять острые изменения вкуса во время активной фазы COVID-19.