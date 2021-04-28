Трамп возобновит митинги в свою поддержку

Речь идет о мероприятиях, которые проводились под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»). Они были популярны в 2016 году, когда Трамп осуществлял свою предвыборную кампанию. По информации телеканала, новые митинги ожидаются в мае.