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Трамп возобновит митинги в свою поддержку

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад
Бывший президент США Дональд Трамп возобновит митинги своих сторонников. Об этом сообщил телеканал CNN.
Трамп возобновит митинги в свою поддержку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Речь идет о мероприятиях, которые проводились под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»). Они были популярны в 2016 году, когда Трамп осуществлял свою предвыборную кампанию. По информации телеканала, новые митинги ожидаются в мае.
«Это определенно будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», — сообщил источник.
Ранее Трамп заявлял о своем серьезном намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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