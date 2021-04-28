В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пока вы не уснули: Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным

Вероника Полынина
1 час назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский позвал Путина в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентов России Владимиром Путиным в Ватикане.

Ещё 20 направлений: россиянам откроют новые границы

По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет 1 июня.

Шестерых россиян обвинили во взрывах в Болгарии

Рамблер
Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

На Украине применили ракетный комплекс СССР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".

МИД вышлет дипломатов стран Балтии

МИД потребовал, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули Россию.

"Частичный отвод": На Украине оценили переброску российских войск из Крыма

Рамблер
Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации.

"Не пойдем никогда": Россия отказалась от G7

Рамблер
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не будет присоединяться к G7

Скандал на ЧМ по шашкам: поляки сорвали флаг России

Яцек Павлицкий, Федерация шашек Польши
Организаторы решили убрать российский флаг со стола во время матча за звание чемпионки мира по шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовска.

Лавров заявил об аналоге SWIFT в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у России уже есть база, которая позволяет создать аналог международной системы платежей SWIFT.

Кравчук раскрыл тайну документа от Ельцина

Представитель Украины в Трёхсторонней группе по ситуации в Донбассе рассказал в передаче «Свобода слова» про тайный документ, который ему ещё в 1993 году якобы показал Борис Ельцин.
В мире,Владимир Зеленский,Борис Ельцин,Сергей Лавров,Владимир Путин,Министерство обороны,МИД,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители