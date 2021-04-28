Пока вы не уснули: Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным

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Зеленский позвал Путина в Ватикан

Ещё 20 направлений: россиянам откроют новые границы

По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет 1 июня.

Шестерых россиян обвинили во взрывах в Болгарии

Рамблер

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

На Украине применили ракетный комплекс СССР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".

МИД вышлет дипломатов стран Балтии

МИД потребовал, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули Россию.

"Частичный отвод": На Украине оценили переброску российских войск из Крыма

Рамблер

Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации.

"Не пойдем никогда": Россия отказалась от G7

Рамблер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не будет присоединяться к G7

Скандал на ЧМ по шашкам: поляки сорвали флаг России

Яцек Павлицкий, Федерация шашек Польши

Организаторы решили убрать российский флаг со стола во время матча за звание чемпионки мира по шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовска.

Лавров заявил об аналоге SWIFT в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у России уже есть база, которая позволяет создать аналог международной системы платежей SWIFT.

Кравчук раскрыл тайну документа от Ельцина