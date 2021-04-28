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Санду объявила о роспуске молдавского парламента

RT на русскомиещё 7
55 минут назад
Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске молдавского парламента.
Санду объявила о роспуске молдавского парламента
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 11 июля.
В середине апреля Конституционный суд Молдавии признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента. Позднее Санду пообещала подписать указ о досрочном роспуске парламента.
В мире,Молдова, Республика,
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