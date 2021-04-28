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Боррель перепутал Россию и Турцию во время выступления в Европарламенте

Газета.Ru
27 минут назад
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перепутал Россию и Турцию во время своего выступления в среду в Европарламенте, посвященного отношениям Брюсселя и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Боррель перепутал Россию и Турцию
Фото: ReutersReuters
В начале своей речи на слушаниях он напомнил о важности таких тем, как обстановка на границе России с Украиной, дипломатический конфликт с Чехией и ситуация вокруг Алексея Навального, однако случайно оговорился, упомянув в этом контексте отношения с Анкарой.
»[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться», - сказал Боррель.
Несмотря на оплошность, глава дипломатии Евросоюза продолжил свое выступление, не исправляясь.
В ходе того же выступления Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям в отношениях с Москвой. По его словам, Россия сама усложняет ситуацию, проводя кампании по дезинформации.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.
Таким образом он ответил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.
В мире,Жозеп Боррель,Алексей Навальный,Европарламент,ЕС,Москва,Россия,Чешская Республика,Брюссель,Турция,Украина,
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