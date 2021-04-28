Боррель перепутал Россию и Турцию

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В начале своей речи на слушаниях он напомнил о важности таких тем, как обстановка на границе России с Украиной , дипломатический конфликт с Чехией и ситуация вокруг Алексея Навального , однако случайно оговорился, упомянув в этом контексте отношения с Анкарой.

»[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться», - сказал Боррель.

Несмотря на оплошность, глава дипломатии Евросоюза продолжил свое выступление, не исправляясь.

В ходе того же выступления Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям в отношениях с Москвой. По его словам, Россия сама усложняет ситуацию, проводя кампании по дезинформации.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.