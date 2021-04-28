Обзор иноСМИ: Турция ужесточает карантинные меры

Туристический сезон в Турции: меры ужесточают

Турция ужесточила антикоронавирусные меры для туристического сектора, рассказали в министерстве культуры и туризма страны, добавив, что вакцинация всех специалистов, работающих в этой отрасли, будет завершена к концу мая. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Теперь для получения сертификата безопасности гостиницам и другим организациям придется соответствовать расширенному списку требований. Чиновники подчеркнули, что частичная или полная изоляция страны не затронет туристов. Локдаун в стране будет действовать с 29 апреля до 17 мая, на этот период запрещены несущественные поездки между городами, закрыты школы, детсады и большинство учреждений. Иностранные отдыхающие будут по-прежнему освобождены от самоизоляции.

«Они свободно путешествуют, посещают музеи и археологические памятники», - подчеркнул министр туризма Нури Эрсой.

Дипломатическая зима между Прагой и Москвой

Российским дипломатам будет одиноко в гигантском комплексе с виллой 1920-х годов, которая служит их посольством в Праге, пишет Le Monde. К концу мая всего семь дипломатов, 25 технических и административных сотрудников и 19 местных специалистов останутся в здании.

«17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что у него есть «неопровержимые доказательства» причастности двух российских шпионов к подрыву оружейного склада в 2014 году, это стало настоящей дипломатической зимой, обрушившейся на отношения двух стран», - отмечает издание.

Сначала Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила немедленной высылкой их 20 чешских коллег. В Праге раскритиковали «непропорциональную реакцию» и объявили о намерении выслать ещё 63 россиян.

Украинские заробитчане вынуждены возвращаться домой

«Обозреватель» рассказал , что в разных странах мира насчитывается более 2,5 миллиона нелегальных трудовых мигрантов из Украины. Многие из них из-за пандемии были вынуждены вернуться на родину, а еще часть потеряла возможность поехать на сезонные заработки.

Украинцы работают в серой сезоне из-за запрета на низкоквалифицированных работников-иностранцев во многих государствах. К примеру, в Германии трудовую визу не могут получить люди, которые не знают языка и не имеют подтвержденной квалификации, а на сезонные работы могут претендовать только граждане ЕС . Но немецкие зарплаты для украинцев очень привлекательны.

В ЕС не ждут «нормальной жизни» летом

Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что ЕС не сможет полностью вернуться к нормальной жизни этим летом. Как сообщает Reuters, шансом на приближение к нормы он назвал введение «зеленых» сертификатов для путешествий внутри Евросоюза.

«Мы в любом случае не сможем полностью вернуться к обычной жизни летом 2021 года, некоторые ограничения придется сохранить», - подчеркнул он.

Еврокомиссар отметил, что цифровые паспорта о вакцинации от коронавируса, которые позволят европейцам путешествовать, введут в к июню.

Количество китайцев сократилось впервые в истории

Китай зафиксировал сокращение населения впервые с 1949 года (с него отсчитывается история наблюдений за этим показателем). Как сообщает Financial Times, сейчас в стране живет менее 1,4 миллиарда человек, а в 2019-м население превышало эту отметку.