Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

"Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", - утверждала она.

По словам Милевой, "установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева".

"Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления", - добавила она.

По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе прошлого года указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов , поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила слабую и расплывчатую доказательную базу следствия и охарактеризовала обвинения Софии как очередной элемент антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что его компания ЕМКО хранила боеприпасы на складах в Врбетице, в Чехии. Такие данные опубликовала газета The New York Times. Кроме того, Гебрев заявил, что поставлял вооружение на Украину в 2014 году, в разгар конфликта на востоке страны.

Как утверждается в материале издания, Гебрев признался в хранении боеприпасов на складе в чешской деревне в электронном письме, направленном в газету, передает ТАСС.

Отметим, что ранее Национальное телевидение Болгарии озвучило заявление компании ЕМКО, которая отрицала, что уничтоженные взрывом на складах в Врбетице боеприпасы принадлежали ей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешская сторона должна разобраться в событиях 2014 года во Врбетице, где произошли взрывы на складах с боеприпасами, и поделиться итогами расследования с общественностью, собственными гражданами. По ее словам, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно произошло семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают.

Напомним, правительство Чехии пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе в Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России ( ГРУ ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.

В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа.

Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider.

Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.

Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.

Власти Чехии заподозрили российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nova.

«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб (...). Но прежде всего там погибли два наших соотечественника», — сказал он.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к этому взрыву.