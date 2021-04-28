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В Киеве 1 мая отменят локдаун

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад
В Киеве с 1 мая отменят локдаун, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 28 апреля, пишет издание «НВ».
В Киеве 1 мая отменят локдаун
Фото: ReutersReuters
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что возобновит работу наземный транспорт и метро. Откроются кафе, магазины и рынки, торгово-развлекательные и фитнес-центры.
Планируется возобновить работу центров предоставления административных услуг, посетители должны будут записаться предварительно. Кроме того, с 5 мая начнется учебный процесс в учреждениях общего и высшего образования.
Ранее Кличко оценил экономические потери Киева из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более чем в 2,5 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда рублей).
В мире,Виталий Кличко,Киев,
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