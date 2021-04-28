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Опубликовано видео прощальной песни погибших подводников из Индонезии

Алевтина Жаркова
40 минут назад
Видео с погибшими индонезийскими подводниками появилось в Сети. Запись, на которой за несколько недель до трагедии моряки исполнили прощальную песню Sampai Jumpa («Увидимся позже»), размещена на YouTube-канале The Online Citizen.
«Хоть я и не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя, я желаю тебе всего наилучшего», — поют индонезийские военнослужащие.
Напомним, индонезийская подводная лодка пропала вблизи острова Бали 21 апреля. На ее борту находились 53 члена экипажа. Вчера стало известно о гибели всех моряков.
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