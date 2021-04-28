100 человек приняли участие в марше националистов в Киеве

Как отметил Ткачев, Украина «погибла в 2014 году». «Та, за которую воевал мой дед – вообще в 1991-м. А тут теперь будет так. И не надейтесь, что европейцы и американцы «узнают, что в Украине процветает нацизм и сделают им всем атата». Они все прекрасно знают и одобряют. Это удобная идеология для управления колониями, и именно поэтому она будет доминировать», – добавил журналист.