100 человек приняли участие в марше националистов в Киеве

Украинские националисты завершили марш в честь дивизии СС «Галичина», в мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие 100 человек.
Националисты прошли от станции метро «Арсенальная» киевского метрополитена до Майдана Незалежности, передает РИА «Новости»
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На центральной площади Киева
участники марша провели непродолжительный получасовой митинг, после чего разошлись, сообщает «Страна.ua»
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На Украине многие осудили данное мероприятие. Так, главный редактор одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев
отреагировал на проведенный националистами марш, отметив, что Украина «стала страной металла и дешевой рабочей силы».
«А почему все так удивляются маршу поклонников СС «Галичина» по центру Киева? По сути, именно эти эсэсовцы в вышиванках действительно являются героями с точки зрения современного украинского государства. Ведь они боролись как раз за такую страну, которой стала Украина: сателлит мощной западной державы, неисчерпаемый источник хлеба, металла и дешевой рабочей силы», – написал он в своем Telegram.
Как отметил Ткачев, Украина «погибла в 2014 году». «Та, за которую воевал мой дед – вообще в 1991-м. А тут теперь будет так. И не надейтесь, что европейцы и американцы «узнают, что в Украине процветает нацизм и сделают им всем атата». Они все прекрасно знают и одобряют. Это удобная идеология для управления колониями, и именно поэтому она будет доминировать», – добавил журналист.
В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался
и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.