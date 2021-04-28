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"Не в накладе от этих схем": Зеленского уличили в газовой афере

Алиса Селезнёва
59 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил предвыборное обещание о снижении тарифов для граждан страны, но и стал участником аферы с продажей газа. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Дмитрий Корнейчук, пишет РИА Новости.
"Не в накладе от этих схем": Зеленского уличили в газовой афере
Фото: ReutersReuters
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», - заявил Корнейчук.
Политолог отметил, что нынешний глава государства несет «непосредственную ответственность» за то, что газ украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стал продаваться населению в 2-2,5 раза дороже.
«На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», - считает Корнейчук.
Как сообщал «Рамблер», в начале января сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Одним из основных поводов для возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.
Митингующие призвали власти «остановить тарифный геноцид» и отметили, что им уже «нечего жрать». При этом данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют о том, что задолженность населения за услуги ЖКХ продолжает расти.
В мире,Дмитрий Корнейчук,Владимир Зеленский,РИА Новости,Украина,
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