"Не в накладе от этих схем": Зеленского уличили в газовой афере

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«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», - заявил Корнейчук.

Политолог отметил, что нынешний глава государства несет «непосредственную ответственность» за то, что газ украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стал продаваться населению в 2-2,5 раза дороже.

«На этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», - считает Корнейчук.

Как сообщал «Рамблер», в начале января сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Одним из основных поводов для возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.