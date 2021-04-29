В Германии вызвали саперов из-за секс-игрушки в виде гранаты

Сумку, в которой содержался некий предмет, нашел местный житель в лесу у города Пассау (в Нижней Баварии). Он вызвал саперов, испугавшись, что это граната. Однако оказалось, что он спутал с ней секс-игрушку. Кроме «гранаты» в сумке также лежали лубрикант и презервативы.