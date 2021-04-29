Байден: я унаследовал страну в глубоком кризисе

Он подчеркнет, что выступает перед законодателями и простыми американцами всего за один день до символического рубежа 100 дней пребывания у власти в стране.

Президент в среду выступит перед членами Сената и Палаты представителей. По сути, это традиционное послание "О положении страны", с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. Однако в год вступления в должность нового главы государства его выступление считается программной речью. Как ожидается, в связи с вызванными пандемией ограничениями, присутствовать на выступлении американского лидера в этом году будет гораздо меньше людей, чем обычно.