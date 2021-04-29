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AP: США могут снять ряд жёстких санкций против Ирана

News.ruиещё 3
45 минут назад
Возможность практически полной отмены ряда наиболее жёстких санкций против Ирана рассматривает администрация президента США Джо Байдена. Предполагается, что таким образом страна сможет вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД ). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников американской администрации.
AP: США могут снять ряд санкций против Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом точно неизвестно, какие именно санкции могут быть сняты. Собеседники агентства отметили, что речь может идти об ограничениях, связанных с ядерной сделкой, терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Однако никаких конкретных решений пока не принято.
Переговоры по СВПД по иранской ядерной программе возобновились в Вене во вторник, 27 апреля. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, которые занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки.
О поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения Иран объявил в 2019 году. Страна отказалась от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в действие закон, который обязывал начать производство высокообогащённого урана и отказаться от проверок МАГАТЭ в том случае, если Иран не сможет торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Ранее сообщалось, что Иран открыто обвинил Россию в подрыве ядерной сделки. Действующий глава дипведомства в беседе, видимо, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В число тех, кто занимался саботажем многостороннего соглашения, министр, к общему удивлению, вписал и Россию.
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