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Индийский штамм добрался до Северной Европы

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад
В регионе шведской столицы Стокгольма отмечены четыре случая заболевания индийским вариантом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областной администрации.
Индийский штамм добрался до Северной Европы
Фото: Andres Kudacki/APAndres Kudacki/AP
"До 26 апреля 2021 года в Стокгольмском регионе было выявлено 6 005 случаев британского варианта, 300 - южноафриканского, 30 - бразильского и четыре случая индийского варианта", - заявили в администрации.
Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Кроме того, в организации уточнили, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению с теми, которые были выявлены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.
В Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения. Ранее Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма.
В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,Стокгольм,
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