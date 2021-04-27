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В Латвии заподозрили у убийц футбольного агента российскую военную подготовку

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад
Футбольного агента Романа Беззубова в Риге могли убить люди, которые прошли подготовку в российской армии, заявил советник главы МВД Латвии Марис Гулбис.
В Латвии увидели российский след в убийстве футбольного агента
Фото: кадр видеокадр видео
Гулбис пояснил, что высказывает свое «личное мнение», поскольку ему «недоступна засекреченная информация по уголовному процессу». Как утверждает советник главы МВД Латвии, «по почерку выглядит, что это дело рук военнослужащих из соседней страны». По его словам, «по всей видимости, был использован автомат Калашникова, что могли себе позволить применить в центральном районе Риги люди, прошедшие подготовку в российской армии».
«Почему Калашникова? Потому что пули от Калашникова пробили все стекла и рамы машины. С пистолетом это было бы невозможно», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Беззубова застрелили в Риге 14 апреля – к его машине подъехали неизвестные на черном BMW X5 и открыли огонь, после чего скрылись.
В мире,Марис Гулбис,МВД,РИА Новости,Рига,Латвия,
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