В Латвии увидели российский след в убийстве футбольного агента

Гулбис пояснил, что высказывает свое «личное мнение», поскольку ему «недоступна засекреченная информация по уголовному процессу». Как утверждает советник главы МВД Латвии, «по почерку выглядит, что это дело рук военнослужащих из соседней страны». По его словам, «по всей видимости, был использован автомат Калашникова, что могли себе позволить применить в центральном районе Риги люди, прошедшие подготовку в российской армии».
Напомним, Беззубова застрелили в Риге 14 апреля – к его машине подъехали неизвестные на черном BMW X5 и открыли огонь, после чего скрылись.