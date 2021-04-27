В Латвии увидели российский след в убийстве футбольного агента

Гулбис пояснил, что высказывает свое «личное мнение», поскольку ему «недоступна засекреченная информация по уголовному процессу». Как утверждает советник главы МВД Латвии, «по почерку выглядит, что это дело рук военнослужащих из соседней страны». По его словам, «по всей видимости, был использован автомат Калашникова, что могли себе позволить применить в центральном районе Риги люди, прошедшие подготовку в российской армии».