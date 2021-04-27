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Папа Франциск призвал молиться о полной победе над пандемией

ИА Regnum
1 час назад
Папа римский Франциск призвал католиков в мае 2021 года молиться об окончании пандемии коронавируса, передает Rainews во вторник, 27 апреля.
Папа Франциск призвал молиться о полной победе над пандемией
Фото: ReutersReuters
В указанном месяце в этих намерениях пройдет «молитвенный марафон», просить Бога об окончании пандемии будут во всех санктуариях мира.
Папа Франциск рассчитывает, что к молитве в этом намерении присоединятся все священники, все католические семьи и все верующие.
В мире,ФРАНЦИСК,
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