Обозреватели Sohu проанализировали публикации и реакцию читателей японских СМИ на новости о размещении на Курилах нового российского вооружения. Сообщения вызвали в Японии большой резонанс и, как заметили китайские журналисты, многие японцы окончательно потеряли надежду на возвращение островов.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Втор