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Sohu: Россия лишила Японию шансов вернуть Курилы

News.ru
1 час назад
Планы российских военных обновить размещённую на Курилах боевую технику лишают японцев шансов на возвращение островов в состав страны. Такое мнение высказали авторы статьи в китайском издании Sohu.
Отношения между Россией и Японией пострадали из-за неспособности подписать мирный договор, главным препятствием для этого стал территориальный спор за Курильские острова, — отметили журналисты.
Обозреватели Sohu проанализировали публикации и реакцию читателей японских СМИ на новости о размещении на Курилах нового российского вооружения. Сообщения вызвали в Японии большой резонанс и, как заметили китайские журналисты, многие японцы окончательно потеряли надежду на возвращение островов.
Ранее японский МИД опубликовал сообщение о том, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Проблему Курильских островов («северных территорий») в ведомстве назвали сложнейшей в отношениях с РФ.
Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Втор
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