МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии

Министерство иностранных дел России
вызвало послов Литвы
, Латвии
, Эстонии
и Словакии
. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. "На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Что стало причиной такого решения, не уточняется. Ранее в МИДе Словакии выразили стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Чешский президент Милош Земан
также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.