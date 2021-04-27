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МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Министерство иностранных дел России вызвало послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство. "На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Что стало причиной такого решения, не уточняется. Ранее в МИДе Словакии выразили стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Чешский президент Милош Земан также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.
МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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