Индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА «Новости».

«Мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител», — сказали в организации.

Южной Африке и Бразилии. Уточняется, что новый штамм коронавируса также быстрее распространяется по сравнению с вариациями, которые выявлены в Великобритании

Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения.

"Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх.

"В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", — сказал он на пресс-конференции.

Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как "британского" штамма, так и B.1.617.

"Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", — сказал Сингх.

Он отметил, что хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов "британский" штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, последнее время в Индии фиксируют максимальные показатели по числу новых случаев. По данным издания Hindu, в столице Индии на протяжении последней недели наблюдается острая нехватка кислорода на фоне всплеска заражений коронавирусом. В пятницу не менее 25 пациентов с COVID-19 скончались в больнице Дели из-за нехватки кислорода.

Тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19, была обнаружена по меньшей мере в трех регионах Индии. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.

По их данным, новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели ).

"Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей", - цитирует телеканал профессора эпидемиологии Мадхукара Паи.

Ранее в Индии была обнаружена двойная мутация коронавируса.

По мнению экспертов, скачок заболеваемости в стране и в мире вызван новыми вариантами коронавируса. Необходимо изучать новые штаммы и секвенировать их геном. Но в Индии в настоящее время секвенирование генома проводится менее чем для одного процента случаев, отметил профессор Паи. Как полагает эксперт, чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует.

Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только благодаря дополнительным исследованиям. На данный момент всего 10 лабораторий по всей Индии занимаются исследованиями генома вируса, отмечает Эн-ди-ти-ви.

В Индии побит четвертый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. В стране выявили 349,6 тысячи заболевших за сутки. Общее число заразившихся в Индии приблизилось к 17 миллионам, сообщает «Интерфакс». За поседние 24 часа Минздрав зарегистрировал 2767 смертей.

По данным СМИ, во многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных коронавирусом, в самих клиниках не хватает кислородных баллонов. Медицинские учреждения в столице Нью-Дели переполнены.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в ближайшее время планирует получить образец индийского штамма коронавируса, его изучение займет около двух месяцев. Об этом сообщили ТАСС во вторник в научном центре.

"ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" является одной из 26 референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19. Образец индийского штамма мы планируем получить от наших зарубежных коллег в скором времени. Комплексное изучение свойств нового штамма, включая определение эффективности вакцины, требует около двух месяцев", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что теоретические данные говорят о том, что эффективность вакцины "Эпиваккорона" против индийского штамма не должна быть меньшей, чем в отношении референсного штамма. Поскольку характерные для нового варианта мутации не затрагивают области, связанные с используемыми в вакцине пептидами.

В России пока не был выявлен индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию. Об его отсутствии заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

При этом ранее были определены несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса, добавил он.

Россия поможет Индии в борьбе с коронавирусом. Первая партия «Спутника V» прибудет в страну уже 1 мая, сообщили в Фонде прямых инвестиций. Ситуация в Индии остается тяжелой. Все подробности в материале корреспондента «МИР 24» Игоря Мосунова.

Больницы переполнены. Здравоохранение Индии трещит по швам. Свободных коек нет. Аппаратов ИВЛ не хватает. Сотни баллонов с кислородом везут в Нью-Дели со всей страны. Там ситуация тяжелее всего. Несколько дней подряд антирекорды по числу заболевших – 350 тысяч в сутки.

Переполнены и крематории, ежедневно в стране умирают по несколько тысяч человек. Тела приходится сжигать прямо на улице. Коронавирусный шторм только усиливается. Власти страны призывают людей носить маски даже дома.

«Если раньше мы носили маски, только выходя на улицу, то теперь пришло время носить их и в наших домах. Эпидемия охватила нашу страну, поэтому, чтобы уберечь себя и наших близких, мы должны быть максимально аккуратными», – заявил член Национального института преобразования Индии Винод Паул.

Индию пытаются спасти всем миром. Россия отправит вакцину «Спутник V», первая партия прибудет в страну уже 1 мая. Всемирная организация здравоохранения направила почти 3 тысячи сотрудников. Великобритания отправила аппараты ИВЛ. А Ирландия предоставила кислородные концентраты. Готовы помочь и Франция, Германия и США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о "коронавирусном шторме". Его слова приводит Reuters.

"Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию".

Так глава правительства Индии отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19. Число выявленных случаев коронавируса в стране составило 349 тысяч человек за последние сутки.

При такой колоссальной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии риски передачи на другие страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страну потряс «коронавирусный шторм», комментируя рекордный прирост заразившихся инфекцией. За последние сутки выявлено более 349 тыс. случаев заболевания. Директор индийского Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх полагает, что данная ситуация вызвана распространением «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов вируса.

«Во-первых, если разделить эти 350 тыс. заболевших в день на население Индии (1,3 млрд человек), то можно будет высчитать в процентном соотношении, сколько это. Возможно, картина не такая уж и ужасная. Кроме того, молекулярные генетики, которые занимаются изучением новых штаммов коронавируса, считают, что не настолько велики отличия в геномах вирусов, что они не влияют на скорость распространения. Такую точку зрения в том числе пытались высказать в Англии. И потом, не доказано влияние новых штаммов на тяжесть болезни, поэтому я бы не стал говорить, что это из-за них такая ситуация в Индии», – говорит Бутенко.

Он объясняет, что в стране очень большая плотность населения, люди друг с другом общаются, а дистанция, скорее всего, не соблюдается. Кроме того, он усомнился в соблюдении и других мер против коронавируса гражданами страны (соблюдение масочно-перчаточного режима, самоизоляции, гигиены). При этом в Индии достаточно хороший темп вакцинации, поскольку страна имеет и собственное производство, и закупается иностранными вакцинами. Но соблюдения лишь одной из мер предосторожности недостаточно.

«И, конечно, при такой колоссальной заболеваемости риски передачи на другие, страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция. Поэтому нужно прекращать всякие контакты с такими странами, как Индия или Бразилия (находится на втором месте по заболеваемости COVID-19 в мире)», – считает вирусолог.

Хорошим примером влияния эпидемиологических мер показал Китай, который уже давно держит под относительным контролем ситуацию с вирусом, рассказывает собеседник. Поэтому те страны, в которых соблюдаются противоэпидемические меры, запрещен туризм с Индией, а бизнес-встречи сильно ограничены, имеют наименьшую вероятность перехода масштабов заболевания.

«Китаю, конечно, уже удается даже экономику понемногу восстанавливать, разрешают передвижение. У нас в России тактика санитарно-эпидемиологической защиты населения временами ослабевает. Но, по заключению Роспотребнадзора, мы все-таки выходим на плато по заболеваемости, то есть нет ни резкого увеличения, ни снижения. В общем, это хороший показатель. А благополучия уже можно достичь за счет приобретенного иммунитета», – рассуждает Бутенко, добавив, что на данный момент Россия находится в относительной безопасности по отношению к Индии, поскольку более-менее контролирует ситуацию с коронавирусом.

В ближайшие дни могут состояться телефонные контакты президента РФ Владимира Путина с руководством Индии. Об этом 26 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

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«Мы не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных и так далее, оперативных контактов между руководством России и Индии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, говоря о возможной помощи Индии, которая в последнее время бьёт рекорды по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом.