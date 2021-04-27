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Азербайджан сделал Армении последнее предупреждение

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
Военная провокация, которая недавно произошла на границе Азербайджана и Армении, должна быть последней. Об этом 27 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджан сделал Армении последнее предупреждение
Фото: ReutersReuters
«Недавняя военная провокация против наших пограничников в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе должна стать последней такой попыткой», — предостерёг азербайджанский лидер.
Он подчеркнул, что Баку проявил сдержанность и не отреагировал на эту провокацию.
«Но это последнее предупреждение», — подчеркнул Алиев.
В противном случае, если армянские военные не откажутся от дальнейших провокаций, со стороны Азербайджана последует жёсткий ответ, сказал Алиев.
Напомним, ранее Азербайджанская государственная погранслужба сообщила, что на армянской территории в районе границы с Азербайджаном произошел инцидент со стрельбой. Утверждалось, что якобы подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, подверглись обстрелу. Ереван отверг эти обвинения, заверив в приверженности перемирию.
В мире,Ильхам Алиев,ФСБ,Армения,Азербайджан,
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