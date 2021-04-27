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Украина решила запустить собственную ядерную программу

Украина.ру
18 минут назад
Киевский режим намерен организовать на территории Украины отверточную сборку ядерных реакторов SMR-160, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве 26 апреля.
Украина решила запустить собственную ядерную программу
Фото: © president.gov.ua© president.gov.ua
Из 15 энергоблоков, используемых на Украине, у 12 завершились сроки эксплуатации, они нуждаются в срочной замене. На блоках неоднократно проводились ремонты для продления их срока жизни.
«Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — заявил Зеленский.
По его словам, Украина собирается локализовать технологическое производство реакторов SMR-160 американской компании Holtec на своей территории.
Мощность этого реактора составляет 160 МВт, что почти в три раза меньше мощности используемых на Украине реакторов ВВЭР-440 мощностью 440 мегаватт и более чем в шесть раз меньше мощности реакторов ВВЭР-1000 мощностью 1 гигаватт, которых на Украине 13 штук.
При этом стоимость одного SMR-160 американского производства составляет порядка одного миллиарда долларов США.
ВВЭР-1000 российского производства в 2018 году обошелся Индии примерно в $2,1 млрд, однако в перерасчете на мощность получается, что использование российских энергоблоков примерно в 3 раза дешевле американских.
Кроме того, Россия постоянно использует практику предоставления заказчикам долгосрочных кредитов на возведение энергоблоков и электростанций.
В мире,Украина,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,Киев,
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