Обзор иноСМИ: "Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине

«Позвать - не значит встретиться: зачем Зеленский приглашает Путина»
По версии Бортника, Зеленский пригласил Путина на встречу в Донбасс, чтобы заявить о причастности России
к военному конфликту.
«[Его логика:] если Путин не приезжает, значит он не хочет мира. Кремль в ответ: ведите переговоры с Донецком и Луганском, а вопросы, касающиеся двусторонних отношений (темы русского языка или церкви), будем обсуждать в Москве», - отметил политолог.
Зеленский транслирует это как согласие россиян на встречу и поручает своей команде ее организовать.
«Мы наблюдаем информационную игру, а не подготовку к встрече», - подчеркнул Бортник.
"Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине
Украинский военный эксперт Олег Жданов
считает, что решение России закрыть часть акватории Черного моря - военная угроза для Украины. Об этом он заявил
в своем материале для «Главреда».
По мнению Жданова, из-за решения России у кораблей с пометкой «Украина» могут начаться проблемы с заходом в Керченский пролив, однако большими экономическими потерями это не грозит.
«Для нас возрастает военная угроза, так как Россия, перекрывая эти районы у Крыма, готовит свои войска к обороне Крыма. < > Перекрытие этих районов, скорее всего, связано с тем, что Россия вдоль крымского побережья видит именно там наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны», - подчеркнул он.
Россия успешно выгоняет доллар из экспорта
В результате многолетней кампании, проводимой российскими властями, доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов. Об этом рассказало
Bloomberg.
Большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов. «Несколько раундов санкций и постоянная угроза большего подтолкнули Россию к поискам способов изолировать свою экономику от вмешательства США», - отмечает агентство.
Китай призвал США не буллить Россию
МИД
Китая выступил против «произвольного применения односторонних санкций или угрозы их введения», комментируя высылку российских дипломатов из США и Европы. Как сообщает
«Жэньминь жибао», китайские дипломаты назвали действия американских властей «политикой силы и гегемонистским буллингом, которые не овладеют сердцами людей».
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь
отметил, что пандемия все еще угрожает человечеству, поэтому «международное сообщество должно согласованно работать для преодоления трудностей» и восстановления мировой экономики. Он подчеркнул, что Китай и Россия продолжат поддерживать друг друга «в деле защиты их собственного суверенитета, безопасности и интересов развития».
ЧС в США: полицейские убили многодетного афроамериканца
В Элизабет-Сити (Северная Каролина, США) ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне расследования убийства афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает
Charlotte Observer.
Полицейские планировали арестовать отца семерых детей Эндрю Брауна, но он попытался скрыться. В Брауна выстрелили, он скончался от огнестрельного ранения в голову. Поверенный семьи Брауна назвал это «казнью». Власти опасаются, что после публикации видео с места событий в городе могут начаться беспорядки.