В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обзор иноСМИ: "Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине

Елена Прошина
32 минуты назад

«Позвать - не значит встретиться: зачем Зеленский приглашает Путина»

Глава Украинского института политики Руслан Бортник считает, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вряд ли встретятся в ближайшее время. В беседе с «Апострофом» он заявил, что они «занимаются «политическим айкидо», пытаясь переиграть друг друга».
По версии Бортника, Зеленский пригласил Путина на встречу в Донбасс, чтобы заявить о причастности России к военному конфликту.
«[Его логика:] если Путин не приезжает, значит он не хочет мира. Кремль в ответ: ведите переговоры с Донецком и Луганском, а вопросы, касающиеся двусторонних отношений (темы русского языка или церкви), будем обсуждать в Москве», - отметил политолог.
Зеленский транслирует это как согласие россиян на встречу и поручает своей команде ее организовать.
«Мы наблюдаем информационную игру, а не подготовку к встрече», - подчеркнул Бортник.

"Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что решение России закрыть часть акватории Черного моря - военная угроза для Украины. Об этом он заявил в своем материале для «Главреда».
По мнению Жданова, из-за решения России у кораблей с пометкой «Украина» могут начаться проблемы с заходом в Керченский пролив, однако большими экономическими потерями это не грозит.
«Для нас возрастает военная угроза, так как Россия, перекрывая эти районы у Крыма, готовит свои войска к обороне Крыма. < > Перекрытие этих районов, скорее всего, связано с тем, что Россия вдоль крымского побережья видит именно там наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны», - подчеркнул он.

Россия успешно выгоняет доллар из экспорта

В результате многолетней кампании, проводимой российскими властями, доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов. Об этом рассказало Bloomberg.
Большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов. «Несколько раундов санкций и постоянная угроза большего подтолкнули Россию к поискам способов изолировать свою экономику от вмешательства США», - отмечает агентство.

Китай призвал США не буллить Россию

МИД Китая выступил против «произвольного применения односторонних санкций или угрозы их введения», комментируя высылку российских дипломатов из США и Европы. Как сообщает «Жэньминь жибао», китайские дипломаты назвали действия американских властей «политикой силы и гегемонистским буллингом, которые не овладеют сердцами людей».
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что пандемия все еще угрожает человечеству, поэтому «международное сообщество должно согласованно работать для преодоления трудностей» и восстановления мировой экономики. Он подчеркнул, что Китай и Россия продолжат поддерживать друг друга «в деле защиты их собственного суверенитета, безопасности и интересов развития».

ЧС в США: полицейские убили многодетного афроамериканца

В Элизабет-Сити (Северная Каролина, США) ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне расследования убийства афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает Charlotte Observer.
Полицейские планировали арестовать отца семерых детей Эндрю Брауна, но он попытался скрыться. В Брауна выстрелили, он скончался от огнестрельного ранения в голову. Поверенный семьи Брауна назвал это «казнью». Власти опасаются, что после публикации видео с места событий в городе могут начаться беспорядки.
В мире,Видео,Ван Вэньбинь,Руслан Бортник,Олег Жданов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МИД,Bloomberg,Москва,Россия,Луганск,Донецк,Украина,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители