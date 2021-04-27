Обзор иноСМИ: "Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине

«Позвать - не значит встретиться: зачем Зеленский приглашает Путина»

По версии Бортника, Зеленский пригласил Путина на встречу в Донбасс, чтобы заявить о причастности России к военному конфликту.

«[Его логика:] если Путин не приезжает, значит он не хочет мира. Кремль в ответ: ведите переговоры с Донецком и Луганском, а вопросы, касающиеся двусторонних отношений (темы русского языка или церкви), будем обсуждать в Москве», - отметил политолог.

Зеленский транслирует это как согласие россиян на встречу и поручает своей команде ее организовать.

«Мы наблюдаем информационную игру, а не подготовку к встрече», - подчеркнул Бортник.

"Керченскую блокаду" сочли военной угрозой Украине

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что решение России закрыть часть акватории Черного моря - военная угроза для Украины. Об этом он заявил в своем материале для «Главреда».

По мнению Жданова, из-за решения России у кораблей с пометкой «Украина» могут начаться проблемы с заходом в Керченский пролив, однако большими экономическими потерями это не грозит.

«Для нас возрастает военная угроза, так как Россия, перекрывая эти районы у Крыма, готовит свои войска к обороне Крыма. < > Перекрытие этих районов, скорее всего, связано с тем, что Россия вдоль крымского побережья видит именно там наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны», - подчеркнул он.

Россия успешно выгоняет доллар из экспорта

В результате многолетней кампании, проводимой российскими властями, доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов. Об этом рассказало Bloomberg.

Большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов. «Несколько раундов санкций и постоянная угроза большего подтолкнули Россию к поискам способов изолировать свою экономику от вмешательства США», - отмечает агентство.

Китай призвал США не буллить Россию

МИД Китая выступил против «произвольного применения односторонних санкций или угрозы их введения», комментируя высылку российских дипломатов из США и Европы. Как сообщает «Жэньминь жибао», китайские дипломаты назвали действия американских властей «политикой силы и гегемонистским буллингом, которые не овладеют сердцами людей».

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что пандемия все еще угрожает человечеству, поэтому «международное сообщество должно согласованно работать для преодоления трудностей» и восстановления мировой экономики. Он подчеркнул, что Китай и Россия продолжат поддерживать друг друга «в деле защиты их собственного суверенитета, безопасности и интересов развития».

ЧС в США: полицейские убили многодетного афроамериканца

В Элизабет-Сити (Северная Каролина, США) ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне расследования убийства афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает Charlotte Observer.