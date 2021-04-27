Украина выслала консула России в Одессе

«Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленнный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении МИД.
«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021», — сказали там.