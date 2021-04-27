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Украина высылает консула России в Одессе

RT на русском
1 час назад
Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране. Он должен покинуть Украину до 30 апреля.
Украина выслала консула России в Одессе
Фото: ТАССТАСС
Как заявили в Киеве, украинский МИД выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata.
«Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленнный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — говорится в сообщении МИД.
Там назвали решение Москвы «продолжением развёрнутой в России антиукраинской кампании».
«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021», — сказали там.
Ранее российский МИД сообщил, что сотрудник посольства Украины объявлен персоной нон грата «в связи с недружественными действиями украинской стороны».
Ведомство предупредило, что в отношении Киева могут быть предприняты дополнительные меры.
В мире,МИД,Россия,Украина,
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