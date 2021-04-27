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«МИД Германии действует в угоду США»

Мария Иванова
13 минут назад
Крымский депутат Юрий Гемпель заявил, что МИД Германии действует «в угоду США», критикуя решение России закрыть часть акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
«МИД Германии действует в угоду США»
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», Россия с 24 апреля по 31 октября запретила проход иностранных военных кораблей и государственных судов других стран в трех районах Черного моря рядом с Крымом.
В РФ подчеркивали, что это не будет мешать судоходству через Керченский пролив.
В МИД Германии заявили, что решение закрыть часть акватории на столь долгий срок - беспрецедентно и «проблематично с точки зрения международного права».
Гемпель подчеркнул, что Россия имеет право принимать любые решения относительно своих территориальных вод.
«Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы международного права и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений», - сказал депутат.
Заявления МИД Германии он назвал «публичной пеной в угоду США».
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