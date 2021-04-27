«МИД Германии действует в угоду США»

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Как писал «Рамблер», Россия с 24 апреля по 31 октября запретила проход иностранных военных кораблей и государственных судов других стран в трех районах Черного моря рядом с Крымом.

В РФ подчеркивали, что это не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

В МИД Германии заявили, что решение закрыть часть акватории на столь долгий срок - беспрецедентно и «проблематично с точки зрения международного права».

Гемпель подчеркнул, что Россия имеет право принимать любые решения относительно своих территориальных вод.

«Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий. Поэтому внимательно, господа, изучайте официальные заявления, а заодно и нормы международного права и не делайте впредь скоропалительных и непродуманных заявлений», - сказал депутат.