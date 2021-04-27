В Новой Зеландии мужчина снял на видео китов-убийц. Глава команды пловцов заметил в заливе Пленти косаток и решил запечатлеть их на камеру. Однако под водой оператором заинтересовались и сами китообразные: двое из них отделились от стаи и подплыли поближе к нему. Запись размещена на сайте LADBible.
«Косатки были невероятно близко, не более чем в метре от меня. Я никогда не сталкивался с ними лицом к лицу», – рассказал 46-летний Стив Моррис.
Сам Моррис был несказанно рад такой встрече, он назвал 18 апреля лучшим днем в своей жизни. За десять лет плавания в заливе Пленти он смог наблюдать косаток лишь дважды. И в этот раз они находились на расстоянии не более метра от него.