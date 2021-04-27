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Токио пообещал быть упорным в переговорах по Курилам

Артём Кульша
31 минуту назад
Япония продолжит упорно вести переговоры с Россией о территориальной принадлежности Курильских островов и заключении мирного договора. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в «Синей книге по дипломатии».
Токио пообещал быть упорным в переговорах по Курилам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Синяя книга по дипломатии», как сообщал «Рамблер», — ежегодный доклад, который выпускает японское Министерство иностранных дел. В докладе за 2021-й сказано, что правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении территориального спора и заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны.
В МИДе назвали территориальный вопрос наиболее сложным в отношениях с Россией, отметив их важность. Там пообещали развивать весь комплекс отношений с Москвой, в том числе в политической, экономической и гуманитарной областях.
В «Синей книге по дипломатии» за прошлый год было сказано, что суверенитет Японии распространяется на южную группу островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир, — а также что лишь после урегулирования вопроса о территориальной принадлежности этих островов возможно заключение мирного договора с Россией.
В январе, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.
В мире,Политика,МИД,Россия,Япония,
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