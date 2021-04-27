Эквадор обратился к России за помощью с вакцинацией

Избранный президент ЭквадораГильермо Лассо в понедельник сообщил о том, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросил его помочь южноамериканской стране с приобретением препаратов от коронавируса.
"Я направил письмо президенту России, в котором попросил помочь с вакцинами", - заявил Лассо, видеозапись выступления которого была опубликована на его странице в Facebook.
Политик добавил, что также обратился к властям Китая и США с просьбой увеличить поставки необходимых препаратов в Эквадор.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике достигло 374 775, количество летальных исходов - 13 198. Первый случай инфицирования в стране был зарегистрирован 29 февраля прошлого года.