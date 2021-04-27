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Избранный президент Эквадора обратился к Путину с просьбой помочь с вакцинами от COVID-19

ТАССиещё 2
18 минут назад
Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо в понедельник сообщил о том, что направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросил его помочь южноамериканской стране с приобретением препаратов от коронавируса.
Эквадор обратился к России за помощью с вакцинацией
Фото: ТАССТАСС
"Я направил письмо президенту России, в котором попросил помочь с вакцинами", - заявил Лассо, видеозапись выступления которого была опубликована на его странице в Facebook.
Политик добавил, что также обратился к властям Китая и США с просьбой увеличить поставки необходимых препаратов в Эквадор.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике достигло 374 775, количество летальных исходов - 13 198. Первый случай инфицирования в стране был зарегистрирован 29 февраля прошлого года.
В мире,Гильермо Лассо,Владимир Путин,Эквадор,
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