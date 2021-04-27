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Эквадор обратился к России за помощью с вакцинацией

Праймиещё 2
43 минуты назад
МЕХИКО, 27 апр — ПРАЙМ. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.
Избранный президент Эквадора обратился к Путину с просьбой помочь с вакцинами от COVID-19
Фото: ПраймПрайм
"Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин. C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку", — сообщил политик, представляя будущий состав правительства страны.
По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо — вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.
Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.
По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.
В мире,Гильермо Лассо,Владимир Путин,Pfizer,Россия,Эквадор,Мехико,Китай,Соединенные Штаты,
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