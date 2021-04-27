Британия ввела санкции в рамках «дела Магнитского»

«В декабре 2007 года организованная преступная группа была вовлечена в серьезную коррупцию схему незаконного присвоения эквивалента $230 млн российской государственной собственности с помощью сложной схемы, включающей мошеннический налоговый возврат», — говорится в пояснении британского кабинета министров.
«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорилось в заявлении дипломата.
«Запуск Евросоюзом санкционного механизма, аналогичного «акту Магнитского», продиктован исключительно евроатлантической солидарностью. Санкции давно превратились в атавизм, они не работают и тем более не способны заставить ни одну страну «плясать под дудку» ни Брюсселя, ни Вашингтона», — уверен депутат.
«Все они бумерангом в итоге оборачиваются многомиллионными потерями для самих же европейских партнеров из-за сворачивания экономического сотрудничества», — отметил парламентарий.