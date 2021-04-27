Байден нецензурно выругался во время выступления

Президент СШАДжо Байден запнулся и случайно нецензурно выругался во время выступления. На отрывок из обращения главы государства обратил внимание канал END GAME на YouTube.
Фото: JONATHAN ERNST / ReutersJONATHAN ERNST / Reuters
Байден, пытаясь произнести фразу «нацистские флаги», сделал ошибку в слове флаг («flag»). В результате у президента вышло ругательство для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Часть выступления, в которой Байден допустил ошибку, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, являющихся сторонниками нацистских идей.
Ранее президент США не смог выговорить фамилию российского лидера Владимира Путина с первого раза в ходе речи, посвященной отношениям между странами. Глава США заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин». Затем Байден сразу поправил себя.