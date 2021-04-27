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Байден нецензурно выругался в ходе выступления

Газета.Ruиещё 2
4 минуты назад
Президент США Джо Байден случайно нецензурно выругался в ходе своего выступления. Об этом сообщает канал END GAME на YouTube.
Американский лидер, пытаясь произнести словосочетание «нацистские флаги», допустил ошибку в слове флаг (flag). В результате он выругался словом, которым обозначают лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого политик поспешно поправил себя.
Отмечается, что часть выступления Байдена, в которой он ошибся, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и распространению нацистских настроений среди американцев.
Ранее глава Белого дома неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, на прошлой неделе он во время выступления по ситуации с коронавирусом перепутал слова, сказав «салун» вместо «салон».
До этого глава Соединенных Штатов, выступая с речью по вопросам, которые связаны с Россией, оговорился в фамилии президента РФ Владимира Путина, назвав того «Клутиным».
Кроме того, в марте 2021 года Байден назвал Харрис президентом страны. Он допустил похожую оговорку в прошлом году. Тогда во время выступления перед сторонниками американский лидер назвал свою внучку именем погибшего сына Бо Байдена, а в декабре ошибочно назвал Камалу Харрис «избранным президентом».
9 марта Байден, вероятно, забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень вон там, который управляет этим подразделением».
В мире,Видео,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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