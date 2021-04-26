Госдеп США заявил о "российских войсках" на границе с Украиной

«Наша цель заключается в том, чтобы работать с партнерами в Европе, чтобы донести, что наращивание численности войск является неприемлемым, эта эскалация неприемлема», - заявила Псаки на брифинге.
Она отказалась предположить, какой сигнал Москва посылает внешнему миру, отводя войска от южных границ.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу приказал перевести Южные и Западные военные войска в пункты постоянной дислокации. 23 апреля военные и техника начали возвращаться к местам постоянного базирования. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.