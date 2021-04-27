Власти Индии призвали носить маски дома

Он подчеркнул, что инфицированному коронавирусом человеку также необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи. "Безусловно, если [в доме] находится носитель COVID-19, этот человек должен носить маску, но и другим [людям] в помещении необходимо носить маску", - заявил Винод Кумар Пол.

Суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. За прошедшие сутки в стране был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым максимумом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163.