В центр Минска стянули военные грузовики и силовиков

В центр Минска стянули правоохранителей и спецтехнику, сообщает местное издание tut.by со ссылкой на очевидцев.

Так, грузовики и автобусы для перевозки личного состава силовых структур и специальная техника были замечены в центре Минска на улицах Академической, Платонова, Октябрьской. Сообщается о двигающейся в сторону центра города колонне из водометов, автозаков, прицепов с колючей проволокой (спиралью Бруно), а также машин заграждения на базе ПТРК «Конкурс».

Также правоохранители прибыли в парк Дружбы народов, где 26 апреля традиционно проходит шествие «Чернобыльский шлях», приуроченный к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В этом году власти впервые за много лет не разрешили провести акцию по случаю годовщины трагедии в Чернобыле, сославшись на рекомендации Минздрава в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить общественный порядок в Минске и не допустить проведения несогласованных мероприятий.