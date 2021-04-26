В центр Минска стянули военные грузовики и силовиков

В центр Минска
стянули правоохранителей и спецтехнику, сообщает
местное издание tut.by со ссылкой на очевидцев.
Так, грузовики и автобусы для перевозки личного состава силовых структур и специальная техника были замечены в центре Минска на улицах Академической, Платонова, Октябрьской. Сообщается о двигающейся в сторону центра города колонне из водометов, автозаков, прицепов с колючей проволокой (спиралью Бруно), а также машин заграждения на базе ПТРК «Конкурс».
Также правоохранители прибыли в парк Дружбы народов, где 26 апреля традиционно проходит шествие «Чернобыльский шлях», приуроченный к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В этом году власти впервые за много лет не разрешили провести акцию по случаю годовщины трагедии в Чернобыле, сославшись на рекомендации Минздрава
в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Ранее глава МВД
Белоруссии Иван Кубраков заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить общественный порядок в Минске и не допустить проведения несогласованных мероприятий.
Как писал «Рамблер», авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвертом энергоблоке был полностью разрушен ядерный реактор, в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Было эвакуировано более 115 тысяч человек из города Припять и прилегающей 30-километровой зоны.