В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В центр Минска стянули военные грузовики и силовиков

Вероника Полынина
37 минут назад
В центр Минска стянули правоохранителей и спецтехнику, сообщает местное издание tut.by со ссылкой на очевидцев.
Так, грузовики и автобусы для перевозки личного состава силовых структур и специальная техника были замечены в центре Минска на улицах Академической, Платонова, Октябрьской. Сообщается о двигающейся в сторону центра города колонне из водометов, автозаков, прицепов с колючей проволокой (спиралью Бруно), а также машин заграждения на базе ПТРК «Конкурс».
Также правоохранители прибыли в парк Дружбы народов, где 26 апреля традиционно проходит шествие «Чернобыльский шлях», приуроченный к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В этом году власти впервые за много лет не разрешили провести акцию по случаю годовщины трагедии в Чернобыле, сославшись на рекомендации Минздрава в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить общественный порядок в Минске и не допустить проведения несогласованных мероприятий.
Как писал «Рамблер», авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвертом энергоблоке был полностью разрушен ядерный реактор, в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Было эвакуировано более 115 тысяч человек из города Припять и прилегающей 30-километровой зоны.
В мире,Армия,Видео,Минздрав РФ,МВД,Минск,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители