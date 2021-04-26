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Меркель пообещала обеспечить всех граждан вакциной к осени

Газета.Ru
1 час назад
Власти Германии намерены к осени обеспечить вакциной от коронавируса всех граждан страны. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА «Новости».
Меркель пообещала обеспечить граждан вакциной к осени
Фото: ReutersReuters
«Мы сможем предложить вакцину каждому при условии, что вакцины будут эффективными... С теми объемами, которые мы заказали, до конца лета мы сможем обеспечить каждому возможность сделать прививку», — сказала Меркель.
В Германии коронавирусом заразились 3 306 692 человека, из которых 81 687 пациентов скончались. За последние сутки в стране подтвердились 15 399 случаев.
Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала возможность закупки «Спутника V» для Германии, когда российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в Европейском Союзе.
Также канцлер Германии отметила, что ее страна самостоятельно, вне общеевропейских институтов, будет заниматься закупками российской вакцины, а объем этих закупок будет зависеть от того как скоро ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам.
В мире,Ангела Меркель,ЕС,РИА Новости,Германия,
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