Меркель пообещала обеспечить граждан вакциной к осени

В Германии коронавирусом заразились 3 306 692 человека, из которых 81 687 пациентов скончались. За последние сутки в стране подтвердились 15 399 случаев.

Также канцлер Германии отметила, что ее страна самостоятельно, вне общеевропейских институтов, будет заниматься закупками российской вакцины, а объем этих закупок будет зависеть от того как скоро ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам.