Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Кроме того, новые ограничения коснулись еще восьми человек из пяти других государств. Всем 22 фигурантам черного списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы заморожены.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что правительство страны расширит действие «акта Магнитского», чтобы предпринять меры против российских олигархов, занимающихся «отмыванием денег» в королевстве. По мнению дипломата, санкции в рамках документа позволили бы бороться как с «грязными деньгами», так и с нарушениями прав человека.