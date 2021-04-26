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Пока вы не уснули: анонсировано историческое решение по Донбассу

Елена Прошина
6 минут назад
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Кравчук анонсировал исторический шаг к миру в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира.

Путин призвал всех военных в запасе на сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Документ вступает в силу со дня опубликования в понедельник, 26 апреля.

Суд приостановил деятельность штабов Навального

Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК (признано НКО-иноагентом) и штабов Навального. Деятельность будет приостановлена до решения судом по иску об экстремизме.

Польша созывает экстренный саммит из-за России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил срочную онлайн-встречу глав правительств стран Вышеградской группы «по российскому вопросу». Ожидается, что премьер-министры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии пообщаются по видеосвязи.

Кипр отменит обязательный ПЦР-тест для привитых россиян

Кипр готов с 10 мая принимать туристов, вакцинированных российским «Спутником V», без обязательного теста на коронавирус. Вакцинированным жителям 65 стран, с которыми открыто сообщение, будет теперь проще приехать на Кипр.

Достройку «Северного потока — 2» приостановили

Согласно данным сервиса MarineTraffic, баржа «Фортуна» не ведет укладку трубопровода на протяжении более чем пяти дней. При этом, по данным Шведского института гидрологии и метеорологии, погода к югу и юго-западу от острова Борнхольма достаточно благоприятная.

Песков: Выходные в мае коснутся не всех

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

Умер актер Анатолий Салимоненко

 Kino-teatr.ru
Ему было 80 лет. Отмечается, что причина кончины актера неизвестна. Однако есть основания полагать, что он умер своей смертью.

В метро Москвы усилили контроль за гражданами

В транспорте Москвы контролеры начали активнее проверять наличие у пассажиров масок и перчаток. Рейды проходят в автобусах и метро.
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание главы РФ Владимира Путина провести с ним встречу. "Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится", - заявил Зеленский.
В мире,Анатолий Салимоненко,Владимир Зеленский,Леонид Кравчук,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Мосгорсуд,Кино-Театр.Ру,Reuters,ИТАР-ТАСС,
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