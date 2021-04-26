Пока вы не уснули: анонсировано историческое решение по Донбассу

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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Документ вступает в силу со дня опубликования в понедельник, 26 апреля.

Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК (признано НКО-иноагентом) и штабов Навального. Деятельность будет приостановлена до решения судом по иску об экстремизме.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил срочную онлайн-встречу глав правительств стран Вышеградской группы «по российскому вопросу». Ожидается, что премьер-министры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии пообщаются по видеосвязи.

Кипр готов с 10 мая принимать туристов, вакцинированных российским «Спутником V», без обязательного теста на коронавирус. Вакцинированным жителям 65 стран, с которыми открыто сообщение, будет теперь проще приехать на Кипр.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, баржа «Фортуна» не ведет укладку трубопровода на протяжении более чем пяти дней. При этом, по данным Шведского института гидрологии и метеорологии, погода к югу и юго-западу от острова Борнхольма достаточно благоприятная.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

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Ему было 80 лет. Отмечается, что причина кончины актера неизвестна. Однако есть основания полагать, что он умер своей смертью.

В транспорте Москвы контролеры начали активнее проверять наличие у пассажиров масок и перчаток. Рейды проходят в автобусах и метро.

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